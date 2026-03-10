Gli impianti sportivi: opportunità e criticità della riforma dello sport

SESTO FIORENTINO – Progettare e costruire un impianto sportivo non è mai banale. Sono molti i fattori da tenere in considerazione, molte le normative che regolano i processi di realizzazione. Per questo il Coni Firenze, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, di Anci Toscana e della Fondazione Alessia Ballini, ha […]

SESTO FIORENTINO – Progettare e costruire un impianto sportivo non è mai banale. Sono molti i fattori da tenere in considerazione, molte le normative che regolano i processi di realizzazione. Per questo il Coni Firenze, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, di Anci Toscana e della Fondazione Alessia Ballini, ha organizzato una giornata di studio dedicata proprio alla realtà degli impianti sportivi dell’area metropolitana con tematiche relative a norme, affidamenti e gestioni, regolamentazioni sanitarie e finanziamenti. Incontro che si è svolto a Sesto Fiorentino presso la Biblioteca Ragionieri e che si è aperto con i saluti di Gianni Taccetti, delegato Coni di Firenze, e di Damiano Sforzi, delegato sport Anci Toscana e assessore allo sport del Comune di Sesto Fiorentino.

Non a caso, il Coni Firenze, insieme alla Scuola regionale dello sport, ha voluto questa iniziativa, nata con l’obiettivo di sviscerare dubbi, perplessità e necessità degli addetti ai lavori. Tutto questo alla presenza delle figure tecniche degli enti locali, coinvolte nel settore dell’impiantistica sportiva, di amministratori comunali, dirigenti sportivi di Asd, gestori di impianti interessati all’argomento. Gradita la presenza dell’assessore allo sport del Comune di Empoli, Laura Mannucci, con vari colleghi dell’area metropolitana, i delegati Coni Massimo Taiti di Prato e Andrea Capecchi di Pistoia, il presidente regionale Coni Simone Cardullo, Il consigliere nazionale Coni Marcello Marchioni, il presedente Nazionale ANSMeS Francesco Conforti, il presidente regionale della Figc Lnd Paolo Mangini e il presidente territoriale Fipav Tiziano Silei. I relatori, invece, sono stati nell’ordine Federico Orso, Roberto Bresci e Gabriele Fiorentini, esperti della Scuola regionale dello sport del Coni Toscana, Andrea Romeo dell’Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro, Luca Paldino, capo area Centro e Sardegna per il Credito sportivo e culturale, e Teodolinda Aniello, dell’Istituto per il Credito sportivo e culturale ICSC. Ha moderato l’incontro Francesco Cesari, fiduciario Coni Metropolitano.