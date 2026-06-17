Gli over 65 al computer: venerdì 19 incontro in sala consiliare organizzato dalla Cisl Fnp

CAMPI BISENZIO – Continua l’impegno della Cisl Fnp di Campi Bisenzio verso i propri iscritti, ma anche nei confronti del territorio. Dopo i vari incontri sulla sicurezza, sulle truffe, sull’invecchiamento attivo e, di recente, su un percorso con medici specialisti su alcune patologie abbastanza diffuse per i meno giovani, “proviamo a dare un ulteriore nostro contributo al territorio campigiano, – spiegano – mettendo a disposizione esperti e tecnici in ambito digitale che possano aiutarci a un corretto utilizzo degli strumenti per migliorare la nostra autonomia. A partire dalle procedure della sanità pubblica e dal fascicolo sanitario elettronico per passare all’intelligenza artificiale, dalla Carta d’identità elettronica allo Spid e così via dicendo”. Per questo, “come Cisl Fnp di Campi, abbiamo chiesto il supporto e l’esperienza dell’associazione Adiconsum Toscana che, unitamente a Digitalmentis, è da tempo impegnata sull’alfabetizzazione digitale, in particolare per gli over 65”, organizzando un incontro per venerdì 19 giugno alle 9.30 in sala consiliare.