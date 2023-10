Gli strappano la catenina d’oro dal collo e lo derubano del cellulare: arrestato un minorenne

LASTRA A SIGNA – Nella giornata di ieri una pattuglia del Comando Stazione Carabinieri di Lastra a Signa ha tratto in arrestato un 16enne con l’accusa di rapina in concorso. I militari dell’Arma, infatti, durante un’attività di controllo messa in atto dalla Compagnia Carabinieri di Signa, sono intervenuti in via Livornese dove un 56enne dello […]

LASTRA A SIGNA – Nella giornata di ieri una pattuglia del Comando Stazione Carabinieri di Lastra a Signa ha tratto in arrestato un 16enne con l’accusa di rapina in concorso. I militari dell’Arma, infatti, durante un’attività di controllo messa in atto dalla Compagnia Carabinieri di Signa, sono intervenuti in via Livornese dove un 56enne dello Sri Lanka, mentre scendeva dall’autobus, era stato aggredito da due giovani che lo avevano picchiato strappandogli dal collo una catenina in oro giallo e derubandolo del telefono cellulare. I Carabinieri, una volta sul posto, hanno rintracciato i due poco distante dal luogo del fatto. Uno di loro si è dato alla fuga gettando a terra il cellulare rubato mentre il secondo è stato bloccato dai Carabinieri. Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello e quindi denunciato anche per questo. Il 16enne è stato accompagnato in caserma e identificato. Dichiarato in stato di arresto è stato accompagnato presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Firenze in attesa dell’udienza di convalida.