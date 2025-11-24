Gran Prix di campestre per i più piccoli: in 400 allo Zatopek nonostante il freddo

CAMPI BISENZIO – La seconda prova del Gran Prix Esordienti di corsa campestre è andata in scena nel fine settimana allo stadio Zatopek per l’organizzazione dell’Atletica Campi. Il freddo intenso non ha scoraggiato una partecipazione di quasi 400 piccoli atleti nati tra il 2014 e il 2002 suddivisi in 10 categorie per altrettante partenze. Questi i numeri delle varie partenze: Pulcini maschile 17; Pulcini femminile 21; Esordienti C maschile 46; Esordienti C femminile 27; Esordienti B maschile 70; Esordienti B femminile 49; Esordienti A maschile 61; Esordienti A femminile 59; Esordienti 2014 M 25; Esordienti 2014 F 22.

Le gare si sono svolte sull’erba dell’impianto, con punti di partenza diversi a seconda delle distanze da percorrere e arrivi sul rettilinea davanti alla tribuna della rinnovata pista. La collaudata macchina organizzativa della società di casa ha permesso di completare tutte le gare in poco più di un’ora, con tanto di medaglia di partecipazione a ognuno dei partecipanti e premiazioni supplementari sul podio per i primi 10 classificati di tutte le partenze. Presente per il Comune di Campi Bisenzio l’assessore allo sport Simona Pizzirusso. Presenti, in forma privata, anche Alessio Piscini, vicepresidente nazionale Fidal, e Lorenzo Falchi, già sindaco di Sesto Fiorentino e ora consigliere regionale. Il successo organizzativo dell’Atletica Campi fa il paio con la recente campestre dedicata alle scuole dello scorso 13 novembre che ha visto alla partenza oltre 700 atleti.