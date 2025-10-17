Grande entusiasmo per la presentazione dei Cavalieri Union: la stagione rugbystica 2025/2026 è ufficialmente partita

PRATO/SESTO FIORENTINO – Si è svolta nella serata di giovedì 16 ottobre la presentazione ufficiale della prima squadra dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, che ha dato il via alla stagione sportiva 2025/2026 davanti a un pubblico numeroso e appassionato. Presentazione che si è svolta presso il Campo Montano di viale Galilei e ha rappresentato un […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Si è svolta nella serata di giovedì 16 ottobre la presentazione ufficiale della prima squadra dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, che ha dato il via alla stagione sportiva 2025/2026 davanti a un pubblico numeroso e appassionato. Presentazione che si è svolta presso il Campo Montano di viale Galilei e ha rappresentato un momento di incontro tra società, istituzioni, tifosi e atleti, nel segno della condivisione dei valori che da sempre contraddistinguono il club. Dopo l’introduzione dei vertici societari e il saluto del presidente Maurizio Sansone, è intervenuto Edoardo Barcaglioni per il Comitato Toscano, che ha portato i suoi auguri per la nuova stagione agonistica. A seguire, il Director of Rugby Alberto Chiesa ha illustrato gli obiettivi tecnici della squadra senior e del settore giovanile, sottolineando il lavoro quotidiano svolto dallo staff per consolidare un progetto di crescita continua, tanto sul piano sportivo quanto su quello umano. La serata è poi entrata nel vivo con la presentazione ufficiale dei giocatori: ruolo dopo ruolo, i protagonisti della nuova stagione si sono messi in gioco simpaticamente tra applausi e sorrisi, condividendo con il pubblico lo spirito di squadra.

“Questa serata – dice il presidente Sansone – ci restituisce l’energia giusta per affrontare un anno importante. Abbiamo ritrovato un impianto come chiave come il Montano e ci affidiamo una squadra rinnovata, con tanti giovani provenienti dal vivaio che hanno voglia di crescere e mettersi alla prova. Questa nuova generazione di atleti potrà crescere con una struttura in più, perché il campo di viale Galilei rappresenta una vera e propria casa in cui sviluppare l’attività dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Desidero ringraziare le istituzioni locali per il sostegno, ma anche tutti i nostri sponsor che ci sono vicini e ci aiutano in concreto. L’obiettivo è consolidare la nostra identità e continuare a far innamorare il territorio di Prato e Sesto Fiorentino del nostro rugby”. “Il gruppo – ha aggiunto Chiesa – ha lavorato bene fin dall’inizio della preparazione. Stiamo costruendo qualcosa di solido, basato su impegno, rispetto e mentalità. Il nostro obiettivo è migliorare ogni settimana, dentro e fuori dal campo, mantenendo sempre alto il senso di appartenenza”.

Nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre, spazio anche al confronto internazionale per le giovanili. Le squadre Under 16 e Under 18 dei Cavalieri Union hanno affrontato la selezione australiana della Iron Armour Academy, in due sfide di grande intensità e valore tecnico. Nonostante le sconfitte (17-26 per la Under 16, 32-24 per la Under 18) entrambe le formazioni del Prato Sesto hanno mostrato coraggio, spirito di gruppo e un’eccellente attitudine, confrontandosi con avversari di alto livello, noti per la loro fisicità, velocità e tradizione rugbistica. Le partite si inseriscono nel quadro della collaborazione internazionale tra il club e la Iron Armour Academy, un progetto che mira a favorire scambi formativi e culturali tra giovani atleti, allenatori e staff tecnici, in una prospettiva di crescita condivisa. Un’esperienza che conferma la volontà del club di aprire i propri orizzonti oltre i confini nazionali, offrendo ai ragazzi opportunità di confronto e apprendimento di grande valore sportivo e umano.