Grave incidente in viale Paolieri: sette i mezzi coinvolti

CAMPI BISENZIO – Come scrive la Polizia municipale sulla propria pagina Facebook, a causa di un grave incidente stradale, il tratto di viale Paolieri fra via Saliscendi e la rotonda di Maccione è stato chiuso al traffico e successivamente, poco prima delle 11, riaperto. Sette i mezzi coinvolti: quattro auto e tre motoveicoli. Tutto è nato dallo scontro frontale fra un’auto che proveniva da Prato, il cui conducente si sarebbe addormentato alla guida, e uno scooter. Sono comunque al vaglio delle forze dell’ordine ulteriori ipotesi. Cinque i feriti trasportati in ospedale: uno in codice rosso, due in codice giallo e due in codice verde.