Gruppo Fratres Giuseppe Nesi: il bilancio del 2023, l’appuntamento al 6 gennaio per la prima donazione dell’anno

LASTRA A SIGNA – Per il gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa è tempo di bilanci. Per l’attività svolta nel corso dell’anno appena concluso ma che tuttavia proietta l’associazione già verso la prima donazione del 2023, in programma il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, dopo quella del 25 dicembre in occasione del Natale. Ma andiamo con ordine: nel 2023 i Fratres lastrigiani hanno raccolto 530 donazioni così suddivise: 325 presso l’Unità di raccolta a Lastra a Signa, nei locali della Misericordia, durante le 18 giornate organizzate mese dopo mese; 205 presso i Servizi trasfusionali di San Giovanni di Dio, Careggi, Meyer ed Empoli (191 sangue, 12 plasma e 1 piastrine). Nel corso dell’anno sono stati 39 i nuovi donatori (15 donne e 24 uomini) di età compresa fra i 18 e i 27 anni. Il gruppo Fratres, inoltre, ha svolto varie attività promozionali: il “Progetto scuola”, ovvero l’incontro con i ragazzi delle classi seconde media con testimonianze di varie associazioni (NoixVOi, PiccinoPicciò, Casa Don Lelio e Adisco), la partecipazione alle varie attività svolte sul territorio con un punto informativo, la promozione nelle parrocchie e i saluti alle associazioni sportive attive sul territorio in occasione delle iniziative di fine anno. “Un doveroso ringraziamento, quindi, – dice la presidente Sandra Mugnaini – ai tanti donatori e a tutti coloro che ci aiutano a promuovere la cultura del dono. Siamo pronti per affrontare il nuovo anno, iniziamo subito con la donazione del 6 gennaio” per la quale, come è giusto ricordare, è obbligatoria la prenotazione via e-amil all’indirizzo fratreslastra@gmal.com o telefonando al numero 339 7652996.