“Guardia alta”, quando la nobile arte arriva a Campi Bisenzio. Domenica 18 dieci match, protagonisti i giovani

CAMPI BISENZIO – Condividere la stessa passione e incrociare i guantoni anche per quella che vuole essere una giornata di socialità oltre che di sport. Uno sport che racchiude tanti valori, ma che si basa anche sull’amicizia. Questo il senso di “Guardia alta”, la riunione che prevede dieci match di boxe olimpica in programma domani, domenica 18 maggio, a partire dalle 16 presso gli impianti Midland di via Barberinese. Un pomeriggio di “nobile arte” organizzato da Boxe Campi (guidata dal presidente Stefano Giomini) e Centro Sport Combattimento Firenze (con Marco Carnasciali nel ruolo di direttore sportivo) che farà salire sul ring venti pugili pronti a darsi, sportivamente, battaglia. E uno speaker d’eccezione, Riccardo Nucciotti. Una riunione (qui di seguito il programma completo e le società di appartenenza di tutti i pugili) caratterizzata dalla presenza, come spiegato dallo stesso Carnasciali, di tanti giovani atleti, dai 14 ai 18 anni. Ragazzi con poca esperienza, ma che rappresentano, sul territorio, una speranza per il futuro e sui quali ovviamente ci sono diverse aspettative. Fra questi da sottolineare la presenza di Jacopo Bini (Boxe Campi), che prosegue la tradizione di famiglia: anche il nonno e il babbo, infatti, Emiliano Bini, entrambi campigiani, sono stati pugili anche loro. Da sottolineare inoltre il rientro di Enea Benelli, anche lui della Boxe Campi, che torna sul ring dopo un paio di anni di assenza. E anche se quelli in programma sono tutti incontri equilibrati, dove ognuno di loro vorrà mettersi in mostra, fari puntati sull’incontro fra Emanuele Rafanelli (Accademia Prato) e Rocco Pasi (Boxe Luminati).

P.F.N.