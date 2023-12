Guasto alla corrente elettrica del Liceo, studenti a casa

SESTO FIORENTINO – Gli studenti del Liceo Agnoletti questa mattina sono costretti a tornare a casa, per loro niente lezione. Nella scuola che si trova all’interno del Polo scientifico, infatti, c’è stato un guasto elettrico. La corrente elettrica è stata ripristinata nei locali della scuola in mattinata. Il guasto elettrico sarebbe legato al plesso scolastico e non al gestore Enel che, in una nota, informa della sua estraneità al disservizio “E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) conferma di non avere alcuna responsabilità e di non essere la causa del fatto”. Il personale di E-Distribuzione, precisa la nota, “è intervenuto anche sul posto per le verifiche di propria competenza ed ha accertato che la rete elettrica era regolarmente in servizio. Si è trattato di un problema all’interruttore di media tensione dell’impianto privato della scuola, che infatti è stato risolto e gestito dai tecnici che seguono la manutenzione dell’edificio scolastico. gli operativi di E-Distribuzione hanno dato supporto tecnico, senza intervenire sull’impianto di competenza dell’istituto”.

Sulla vicenda che ha investito la nuova scuola di Sesto Fiorentino è intervenuto anche il consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “E’ grave che a causa della mancanza di corrente elettrica chiuda una scuola. – dice Tosccafondi – Se poi la scuola è il nuovissimo liceo Agnoletti a Sesto, diventa ancora più grave. Quella scuola è la più moderna, nuova, efficiente scuola d’Italia. Sono stati spesi decine di milioni di euro e non mancano i problemi tecnici, alcuni di una certa gravità come quello quello di oggi che riguarda la mancanza di corrente elettrica”.