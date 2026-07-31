Guasto alla rete idrica a Lastra a Signa: ecco dove ci sono problemi con l’acqua

LASTRA A SIGNA – Nel Comune di Lastra a Signa,l come riferisce Publiacqua, “i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in via Maremmana, Quattro Strade e limitrofe sono causati da un guasto alla rete idrica. I nostri tecnici sono già al lavoro per la riparazione e ripristinare la corretta efficienza della condotta nel più […]

LASTRA A SIGNA – Nel Comune di Lastra a Signa,l come riferisce Publiacqua, “i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in via Maremmana, Quattro Strade e limitrofe sono causati da un guasto alla rete idrica. I nostri tecnici sono già al lavoro per la riparazione e ripristinare la corretta efficienza della condotta nel più breve tempo possibile e comunque nel corso del pomeriggio”.