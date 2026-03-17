LASTRA A SIGNA – Nel Comune di Lastra a Signa si segnalano problemi di approvvigionamento idrico che si stanno registrando in zona Pianacci, via del Pollaiolo, Carcheri e zona limitrofe: Publiacqua comunica che “sono causati da un guasto elettrico che sta limitando la funzionalità dei nostri impianti. I nostri tecnici sono già al lavoro, ci scusiamo con i cittadini per il disagio che questo problema sta provocando loro”.
Guasto elettrico e problemi con l’acqua a Lastra a Signa: ecco dove
LASTRA A SIGNA – Nel Comune di Lastra a Signa si segnalano problemi di approvvigionamento idrico che si stanno registrando in zona Pianacci, via del Pollaiolo, Carcheri e zona limitrofe: Publiacqua comunica che “sono causati da un guasto elettrico che sta limitando la funzionalità dei nostri impianti. I nostri tecnici sono già al lavoro, ci scusiamo […]