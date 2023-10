Guida la sua auto senza revisione ed è recidivo: mezzo confiscato e revoca della patente

SIGNA – “L’incremento dei controlli su strada è direttamente proporzionale all’aumento della sicurezza di tutti i cittadini”: parole del comandante della Polizia municipale signese, Fabio Caciolli. Negli ultimi tempi, infatti, gli agenti si stanno concentrando in particolare su alcuni aspetti per chi è alla guida, come la mancanza di assicurazione e la mancata revisione dei veicoli. Non a caso, durante gli ultimi controlli su strada era stato fermato un uomo la cui auto era senza la revisione richiesta dalla legge. L’uomo, fermato circa un mese fa, era stato multato e invitato a effettuarla presso un centro autorizzato. Nei giorni scorsi, tuttavia, lo stesso è stato nuovamente fermato e dai controlli è emerso che non aveva fatto revisionare l’auto. Che di conseguenza è stata fermata per 90 giorni oltre alla sanzione del caso. Non contento è tornato in strada non solo senza revisione, ma alla guida del veicolo sottoposto a fermo che lui stesso è riuscito a portare via dal luogo prescelto per scontare il provvedimento. Da qui la confisca del veicolo e la revoca della patente.