Humus, Calenzano scelto da Anci come uno dei casi pilota italiani

CALENZANO – L’atto finale di Humus Healty Municipal Soils, il progetto finanziato dall’Unione Europea a cui Calenzano ha aderito nel 2024, avverrà venerdì 28 febbraio alle 17.30 in sala convegni al quarto piano del palazzo comunale con la firma di un accordo di gestione territoriale. Il Comune è stato scelto da Anci Toscana come uno dei casi pilota italiani. A siglare l’Accordo saranno soggetti pubblici e privati, oltre a enti di ricerca, che si uniranno per una forma di governance partecipata in materia di tutela e salute del suolo. All’evento, aperto alla cittadinanza, interverranno: Giuseppe Carovani, sindaco di Calenzano e Martina Banchelli, vicesindaco con delega all’Ambiente, sviluppo sostenibile, agricoltura; Marina Lauri, responsabile Agricoltura per Anci Toscana; Anna Laura Vannuccini, coordinatore del progetto Humus per Anci Toscana; Rosa Schina per il progetto Life Sparkle. Presenti anche i ricercatori e le ricercatrici del Dipartimento di Architettura e del Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’Università degli studi di Firenze, che hanno supportato, oltre ad Anci Toscana, il percorso partecipativo del Comune di Calenzano nell’ambito del progetto Humus. La cittadinanza è invitata a partecipare.