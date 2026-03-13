I 101 anni di Fernanda che festeggia circondata dalla famiglia

SESTO FIORENTINO – Ha superato i 100 anni Fernanda che proprio oggi 13 marzo. Fernanda è nata a Firenze il 13 marzo 2025 e oggi ha compiuto 101 anni. L’anziana signora vive a Sesto Fiorentino con i parenti che proprio nel giorno del compleanno hanno festeggiato la “nonna” riunendosi attorno a lei. I 101 anni […]

SESTO FIORENTINO – Ha superato i 100 anni Fernanda che proprio oggi 13 marzo. Fernanda è nata a Firenze il 13 marzo 2025 e oggi ha compiuto 101 anni. L’anziana signora vive a Sesto Fiorentino con i parenti che proprio nel giorno del compleanno hanno festeggiato la “nonna” riunendosi attorno a lei. I 101 anni di Fernanda sono stati feseggiati insieme alla figlia Fiorella, al genero Franco, ai due nipoti Cristian e Claudio e alle loro rispettive mogli Paola e Irene, fino ai quattro bisnipoti Alessandro, Chiara, Francesco e Federico il più piccolo di 12 anni.

Dalla redazione di Piananotizie gli auguri alla signora Fernanda.