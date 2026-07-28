I Ggli donano alla Fondazione Ami una sonda “Hockey”

CAMPI BISENZIO – È sempre più stretto il legame tra il Centro Commerciale I Gigli e la Fondazione Ami dell’Ospedale Santo Stefano di Prato il cui scopo è sostenere i servizi rivolti alla nascita e alla crescita dei bambini sul territorio pratese. Dopo la consegna del “manichino” per la formazione del personale avvenuta a dicembre scorso, I […]

CAMPI BISENZIO – È sempre più stretto il legame tra il Centro Commerciale I Gigli e la Fondazione Ami dell’Ospedale Santo Stefano di Prato il cui scopo è sostenere i servizi rivolti alla nascita e alla crescita dei bambini sul territorio pratese. Dopo la consegna del “manichino” per la formazione del personale avvenuta a dicembre scorso, I Gigli hanno deciso di donare alla Fondazione Ami una “sonda hockey” fondamentale per la diagnostica e strumento indispensabile per le procedure di inserzione ecoguidate degli accessi vascolari.

“Per I Gigli – dice la direttrice del Centro Commerciale I Gigli Saviola Chesi – il legame con il territorio è una delle missioni più importanti. Siamo orgogliosi di rafforzare la collaborazione con la Fondazione Ami, contribuendo concretamente al benessere della comunità. Questa donazione conferma la volontà del Centro di essere un punto di riferimento non solo commerciale, ma anche sociale per il territorio”.

“Il rapporto tra Centro commerciale I Gigli e Fondazione Ami si rafforza e di questo ne sono particolarmente felice, – dichiara il Presidente Fondazione Ami Claudio Sarti – riusciamo a fornire ai nostri professionisti un altro strumento indispensabile per lo svolgimento delle loro attività. Grazie ancora alla direzione dei gigli per aver scelto la Fondazione Ami”

Il nome di “sonda hockey” è dovuto alla forma che ricorda la mazza da hockey. È un sonda ecografica ad alta frequenza ha un ambito di utilizzo per lo studio ad altissima risoluzione di strutture superficiali, piccole articolazioni (mani, piedi, polsi) e per procedure interventistiche ecoguidate (infiltrazioni e accessi vascolari). La forma e le piccole dimensioni, spiegano dalla Fondazione Ami, consentono di raggiungere punti difficili e garantire un contatto ottimale anche su superfici cutanee irregolari. Gli utilizzi principali sono nell’ambito muscoloscheletrico con la possibilità permette di visualizzare dettagliatamente tendini, legamenti e nervi periferici, microlesioni muscolari; in ambito reumatologico è di ausilio per diagnosticare patologie reumatiche e infiammazioni a carico delle piccole articolazioni delle mani e dei piedi. In ambito pediatrico e neonatologico è strumento eccellente per la diagnostica della malattie respiratorie e per il monitoraggio clinico/strumentale continuo dei neonati con patologia respiratoria.