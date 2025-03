I primi 100 anni della Ferramenta Saccenti

SESTO FIORENTINO – Il negozio di Ferramenta Saccenti il 25 marzo ha compiuto i suoi primi 100 anni di attività. Per l’occasione il sindaco Lorenzo Falchi si è fermato a portare gli auguri ai titolari del punto vendita di via Gramsci angolo con via Dante Alighieri per una delle attività più longeve di Sesto Fiorentino. Nata […]

SESTO FIORENTINO – Il negozio di Ferramenta Saccenti il 25 marzo ha compiuto i suoi primi 100 anni di attività. Per l’occasione il sindaco Lorenzo Falchi si è fermato a portare gli auguri ai titolari del punto vendita di via Gramsci angolo con via Dante Alighieri per una delle attività più longeve di Sesto Fiorentino. Nata da una decisione di Arduino Saccenti, la ferramenta è sempre stata nel centro di Sesto anche se al momento dell’apertura nel 1925 la strada si chiamava via Vittorio Emanuele. “Allora c’era bisogno di tutto – spiega Paolo Saccenti uno dei due attuali titolari della Ferramenta – e così nel negozio si iniziò la vendita di prodotti casalinghi oltre che di ferramenta, oggetti utili per le case, ma anche per le attività delle fattorie e dei contadini. C’era bisogno di contenitori zingati, ma anche utensilieria, era un mondo diverso con esigenze specifiche e il negozio rispondeva a questi bisogni”.



Nel corso degli anni anche gli oggetti in vendita sono cambiati, adattandosi alle nuove esigenze dei clienti. “Per anni si rivolgevano alla ferramenta anche le aziende – racconta Paolo Saccenti – poi le cose sono cambiate e a prevalere è stato il settore dei casalinghi”. Oggi i titolari della Ferramenta sono due Paolo Saccenti e il cugino Roberto Cecchi. Paolo continua a lavorare nel negozio di famiglia e ricorda ancora quando da piccolo scendeva le scale di casa per raggingere il negozio fondato dal nonno Arduino. Era, come si usa dire, “uscio e bottega”. “Sono cresciuto qui – spiega Paolo – questa è stata casa mia. Il negozio, uno dei più antichi di Sesto Fiorentino, non ha mai chiuso e anche se all’epoca non ero nato, so che è stato aperto anche nel periodo della guerra”. I ricordi si mischiano con i prodotti in vendita e per ricordare i 100 anni di attività, la Ferramenta Saccenti ha regalato ai propri clienti una cartolina in bianco e nero con la riproduzione del negozio fondato dal nonno. Il negozio nel corso degli anni si è modificato adattandosi alle necessità dei clienti, modificando di poco l’aspetto interno ed esterno del punto vendita. Sono cambiate le porte d’accesso al punto vendita: quelle di legno sono state sostituite da altre nuove in alluminio, ma all’interno, spiega Paolo Saccenti, “abbiamo cercato di non modificare molto”.