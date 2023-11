IED, dal design un aiuto concreto agli alluvionati e alla CRI: il servizio di lavanderia gratuito resta attivo

CAMPI BISENZIO – IED (Istituto Europeo per il Design) sostiene i territori colpiti dalla recente alluvione in Toscana con azioni concrete, “consapevole – si legge in una nota – che sia necessario che istituzioni e comunità siano uniti di fronte alle calamità. Con questo spirito, lo staff IED Firenze ha deciso di donare una giornata […]

CAMPI BISENZIO – IED (Istituto Europeo per il Design) sostiene i territori colpiti dalla recente alluvione in Toscana con azioni concrete, “consapevole – si legge in una nota – che sia necessario che istituzioni e comunità siano uniti di fronte alle calamità. Con questo spirito, lo staff IED Firenze ha deciso di donare una giornata di lavoro per intervenire in prima persona alle attività di ripristino delle zone alluvionate”. Da parte sua l’Istituto Europeo di Design annuncia una donazione alla Croce Rossa Italiana di Firenze, impegnata dalla notte del 2 novembre a sgomberare le abitazioni, pompare l’acqua dagli scantinati, spalare il fango, nonché in attività di primo intervento per la ricerca e il soccorso a persona con gli operatori polivalenti di soccorso in acqua.

Il contributo IED aiuterà, da subito, a mantenere attivo Il servizio gratuito lavanderia in emergenza della Croce Rossa Italiana, dedicato alla pulizia degli abiti alluvionati di Campi Bisenzio e zone limitrofe, attivo dall’11 novembre (dalle 10 alle 17) a seguito delle numerose richieste degli abitanti. Organizzato con 3 metodi di raccolta – a domicilio per i soggetti fragili, con il furgone in piazza Fra Ristoro, con tenda a esoscheletro montata nel parcheggio dei Gigli – una volta raccolti e censiti, i sacchi vengono portati alle lavanderie convenzionate con CRI Firenze, che provvedono alla pulizia dei capi prima della riconsegna agli utenti. Nei primi 6 giorni di attività sono stati consegnati da 200 famiglie circa 500 sacchi, per un totale di circa 2.000 kg di abiti alluvionati.

“Il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana è attivo senza sosta già dalle prime ore dell’emergenza. I nostri volontari sono stati impegnati in tutte le attività di risposta immediata per il soccorso e il supporto alla popolazione e in quelle di ripristino e messa in sicurezza, – ha detto Lorenzo Andreoni, presidente del Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana – il servizio di lavanderia in emergenza, che richiede la gestione e la pulizia di tonnellate di abiti da lavare presso lavanderie professionali, si è dimostrato indispensabile per i cittadini e reso possibile solo grazie al supporto di donatori che, come IED, hanno scelto di sostenerci in questa e in tutte le attività che stiamo portando avanti a favore della comunità di Campi Bisenzio e dei comuni limitrofi in queste difficili circostanze. Queste attività, che fanno parte degli interventi di risposta alle prime fasi dell’emergenza, speriamo si possano concludere prima possibile e una volta superate le fasi più critiche, sempre grazie alla generosità dei nostri donors, sarà possibile individuare insieme alle amministrazioni comunali, progetti di ricostruzione post emergenza. A IED e a tutti i nostri sostenitori, va la nostra gratitudine più sincera”.