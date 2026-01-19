Ignora l’alt e si dà alla fuga contro mano per le strade del Macrolotto zero: in auto aveva diverse dosi di sostanze stupefacenti

PRATO – Proseguono i controlli straordinari del territorio della Polizia locale in base agli indirizzi del Commissario straordinario: nell’ambito di questa attività, sabato pomeriggio in via Filzi una pattuglia del reparto territoriale ha intimato l’alt a un’auto con alla guida un cittadino di nazionalità cinese. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato e, procedendo contro mano in via Filzi e poi in via Goito, ha tentato di darsi alla fuga. La Polizia locale lo ha bloccato in via Paisiello e lo ha identificato per un 33enne cinese. Poiché l’uomo mostrava evidenti segnali di nervosismo, gli agenti hanno approfondito il controllo, dal quale è emerso che il 33enne aveva nelle tasche del giubbotto posto sul sedile del passeggero due bustine di 1 grammo e di circa 50 grammi di ketamina. Con l’ausilio dell’unità cinofila nel frattempo giunta sul posto, all’interno della vettura è stata rinvenuta anche della menfetamina contenuta in singole bustine da 1,5 grammi ciascuna. Gli agenti hanno trovato, sempre nell’auto, anche contenitori per liquidi connessi a cannula in plastica, strumento tradizionalmente utilizzato per l’assunzione delle sostanze stupefacenti. Il 33enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nuove attività di vigilanza saranno organizzate a breve e con regolarità in altre zone sensibili della città.