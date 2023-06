Ikea accelera sulla mobilità sostenibile

SESTO FIORENTINO – Continua l’impegno di Ikea Italia nel percorso di transizione verso l’utilizzo di energia pulita, con un piano legato alla logistica dell’ultimo miglio che porterà entro il 2025 a realizzare tutte le consegne a casa dei clienti in modalità zero emissioni. Alle città di Milano e Roma che da febbraio si sono dotate di una flotta complessiva di 80 veicoli elettrici per le consegne al piano, si aggiunge Firenze che sta progressivamente introducendo 10 veicoli a zero emissioni per arrivare a coprire il 100% delle consegne in città. “La mobilità sostenibile è per noi una priorità assoluta” dichiara Carlo Guandalini, Market Manager Ikea Firenze “Accogliamo nei nostri negozi milioni di persone ogni giorno, noi stessi raggiungiamo numerosissimi clienti a casa grazie alla crescita delle consegne a domicilio e dell’e-commerce e tutto questo richiede una risposta che sia sostenibile nel lungo periodo.” Proprio per permettere a clienti, dipendenti e fornitori di raggiungere IKEA in modo più conveniente e sostenibile, nella aree parcheggio dello store di Sesto Fiorentino è prevista l’implementazione di ulteriori 12 colonnine di ricarica elettrica di ultima generazione, grazie alla partnership di Ikea Italia con Be Charge – società controllata da Plenitude (Eni) – che si occupa della diffusione delle infrastrutture e dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica. Grazie a questo accordo, visitatori, dipendenti e fornitori potranno così ricaricare la propria auto con energia elettrica certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabile. A ciò si aggiungono scontistiche per i dipendenti e uno sconto per i soci Ikea Family e Ikea Business Network che usufruiscono della ricarica presso i negozi Ikea. Anche grazie a questi progetti Ikea Italia ambisce ad una riduzione, entro il 2030, del 50% delle emissioni legate allo spostamento di clienti e dipendenti che si recano fisicamente presso i propri punti vendita, un ulteriore tassello all’impegno del brand in sostenibilità.