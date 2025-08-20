Il CAI raccoglie oltre 3mila euro in memoria di Andrea Giorgetti per il Chicco di Grano

SESTO FIORENTINO – Il CAI Sezione Sesto Fiorentino ha raccolto 3580 euro in memoria di Andrea Giorgetti scomparso prematuramente. L’annuncio arriva dal sito internet dell’associazione dove si spiega che quanto raccolto è stato devoluto tra maggio e giugno scorso, al Centro Caritas “Chicco di Grano” attivo presso la Parrocchia di San Martino. “Il centro – […]



SESTO FIORENTINO – Il CAI Sezione Sesto Fiorentino ha raccolto 3580 euro in memoria di Andrea Giorgetti scomparso prematuramente. L’annuncio arriva dal sito internet dell’associazione dove si spiega che quanto raccolto è stato devoluto tra maggio e giugno scorso, al Centro Caritas “Chicco di Grano” attivo presso la Parrocchia di San Martino. “Il centro – spiega il CAI sestese – è un punto di riferimento prezioso per il nostro territorio: sostiene, con l’aiuto di volontari e associazioni, oltre 200 nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico e sociale, distribuendo viveri e beni di prima necessità”.

Il Chicco di Grano effettua la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità, per l’igiene della casa e della persona. L’opera di regola è sostenuta oltre che dalla Parrocchia di San Martino, dalla conferenza di San Vincenzo de Paoli e da altre parrocchie del territorio, anche da una convenzione con il Banco Alimentare Onlus per i prodotti “secchi”, confezionati e freschi. Negli ultimi anni, anche a seguito della crisi pandemica e dell’attuale tempo storico, c’è stato un notevole aumento delle richieste. Negli ultimi quattro anni, vengono preparati e distribuiti pacchi viveri cinque pomeriggi alla settimana ed una mattina ogni due settimane. In situazioni particolari i pacchi vengono portati a casa ad alcune famiglie indigenti impossibilitate ad uscire, con una significativa rete con altre associazioni del territorio (Misericordia, Auser, Emergency, Croce Rossa Italiana).

Sono in carico più di 200 nuclei familiari inviati dai servizi sociali, da altre parrocchie o individuate direttamente. Il territorio della parrocchia di Sesto Fiorentino comprende una popolazione di 16.000 persone, circa 5500 famiglie. Il centro Chicco di Grano però intervenne su un’area più ampia appartenente al territorio di Sesto Fiorentino che coinvolge circa 25.000 persone, più o meno metà del territorio comunale, che consta di 55.000 abitanti, il quartiere della parrocchia e nell’area dove il centro interviene esiste una importante aria di case popolari, che coinvolge circa 500 famiglie.

“Il nostro sentito grazie va a tutti coloro che, soci e non soci del CAI – prosegue l’associazione – hanno voluto contribuire a questo gesto concreto di solidarietà. È anche attraverso azioni come questa che la memoria di Andrea continua a vivere nel territorio che tanto amava, con lo stesso spirito di servizio e attenzione agli altri che lo ha sempre contraddistinto”.