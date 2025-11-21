Il “caos armonico” di Skim e i Lions. Insieme per dare un “tocco di colore” alla rotonda del viale Allende

CAMPI BISENZIO – Inaugurazione in grande stile questa mattina per il nuovo allestimento sulla rotonda di viale Allende, impreziosita appunto da un’opera dell’artista fiorentino Skim. A tagliare il nastro, insieme al sindaco Andrea Tagliaferri e agli assessori Simona Pizzirusso e Tommaso Landi, Gilberto Tuccinardi, Governatore del Distretto 108La del Lions International Club, Paola Bettarini, presidente Lions Campi – Le Signe, Damiano Bonifacio, Officer distrettuale del Lions Club International – Distretto 108La, Rossella Centineo, responsabile dell’area Campi-Prato di Chianti Banca, partner dei Lions Club International distretto 108La, e numerosi esponenti dell’associazionismo campigiano, fra cui il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani.

Artefici del progetto sono stati i diciotto Lions Club del Distretto Lions Toscano che, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, ha riqualificato uno dei punti di ingresso principali della città. “Voglio ringraziare i Lions per questo progetto – ha detto il sindaco Tagliaferri – che ha trasformato una rotonda rimasta per anni un’incompiuta in uno spazio di grande bellezza. L’opera di Skim, infatti, insieme al nuovo allestimento del verde, dona un tocco di qualità e green, diventando un vero e proprio biglietto da visita per chi si dirige verso Campi Bisenzio”. Al centro dell’attenzione ovviamente l’artista fiorentino Skim: “Lavorare qui è stata una grande soddisfazione perché è un luogo di grande passaggio e la sfida è stata quella di portare in questo contesto il concetto di caos armonico che caratterizza tutta la mia produzione, con una tematica florale e i simboli del leone e del colibrì”.

Soddisfatto anche, per i Lions, Gilberto Tuccinardi: “Siamo veramente contenti di questa realizzazione che giunge al termine di un percorso iniziato molti anni fa, quando avevamo pensato di realizzare quest’opera a Firenze; poi grazie alla disponibilità del Comune di Campi Bisenzio abbiamo potuto concretizzare tutto questo nel viale Allende”. “La collaborazione fra amministrazioni locali e i Clubs Lions è fondamentale e l’inaugurazione odierna ne è la riprova, – ha aggiunto Paola Bettarini – il Lions Club Campi Bisenzio – Le Signe, riferimento del territorio, è presente e collabora costantemente con l’amministrazione comunale per iniziative importanti come, per esempio, “Medici in piazza” che si è tenuta sabato scorso e nel corso della quale sono state eseguite circa 500 fra visite e test gratuiti. Avanti quindi con questa collaborazione per il bene del paese”. A impreziosire l’opera un allestimento arboreo di grande pregio curato da Juri Tamburini con ginkgo bilobe, corbezzoli, roseti e cespugliature che rendono la rotonda una piccola oasi verde nel cuore di una delle arterie più trafficate della zona. Da oggi insomma il caos armonico di Skim e il leone dei Lions salutano l’ingresso di chi arriva a Campi Bisenzio. “Un ringraziamento, infine, – si legge in una nota – va all’architetto Gilberto Sabatini, autore del progetto, e a Polistrade, che ha curato il ripristino della rotonda”.