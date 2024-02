Il cibo da strada con l’International street food a Prato dall’1 al 3 marzo

PRATO – Farà tappa anche Prato, per la prima volta, da venerdì 1 marzo domenica 3 marzo l’International Street Food, la più importante manifestazone di cibo da strada esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. La tappa pratese sarà la prima dell’ottava edizione, che toccherà contemporaneamente quattro città diverse: Roma, Ariano Irpino (Avellino), Ancona e appunto Prato per poi proseguire, nei prossimi mesi con fitto calendario in giro per l’Italia, fino alla fine di novembre 2024. La tappa pratese, organizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Prato, si svolgerà nel piazzale del Ponzaglio (area mercato – lungofiume) nel primo weekend di marzo, dalle 18 alle 24 venerdì 1, dalle 12 alle 24 sabato 2 e domenica 3 marzo. “Un’opportunità certamente da valorizzare, quella rappresentata dalla tappa pratese di International Street Food – dice Francesca Grillo, responsabile della categoria Alimentazione per Confartigianato Imprese Prato – perché offre alle nostre attività artigianali un nuovo modo di promuovere le loro proposte e rappresenta uno stimolo per attrezzarsi a cogliere nuove opportunità commerciali. Speriamo quindi di consolidare questa collaborazione anche in futuro per le prossime iniziative che potrebbero vedere la partecipazione delle nostre aziende a rendere sempre più ricca e completa la proposta della manifestazione”.

E’ la prima volta che l’International street food tocca Prato. L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo Stivale. Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità. Nell’appuntamento pratese sarà possibile gustare, tra le molte specialità, gli arrosticini, i club sandwich, le bombette pugliesi, gli hamburger di cinghiale e quelli di hangus, la paella, il polpo alla griglia, la cucina brasiliana, quella messicana, la cucina greca, la cucina del Venezuela, con la possibilità di degustare una serie di prodotti gluten free, la cucina argentina, le jacket potatoes, i kurtos ungheresi, la cucina siciliana, la pizza fritta, il pesce fritto, i pulled pork. Ci saranno anche i famosi panini di Porcobrado che nel 2017 e nel 2022 sono stati incoronati come i migliori panini in Europa agli European street food award, oltre ad essere premiati dal Gambero Rosso come campioni della Lombardia. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei, internazionali.