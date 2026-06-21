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“Il cielo sottosopra. Il romanzo di Giuseppe Pescetti” a Firenze alla Sms di Rifredi

SESTO FIORENTINO – Prosegue il tour de “Il cielo sottosopra. Il romanzo di Giuseppe Pescetti” di Elena Andreini edito da Apice Libri di Stefano Rolle. Il 22 giugno alle 17 si terrà un incontro ad ingresso libero alla Sms di Rifredi in via Vittorio Emanuele II, 303 a Firenze.  Dai tetti, dalle finestre e dalle […]

SESTO FIORENTINO – Prosegue il tour de “Il cielo sottosopra. Il romanzo di Giuseppe Pescetti” di Elena Andreini edito da Apice Libri di Stefano Rolle. Il 22 giugno alle 17 si terrà un incontro ad ingresso libero alla Sms di Rifredi in via Vittorio Emanuele II, 303 a Firenze. 

Dai tetti, dalle finestre e dalle stanze della città osserva tutto. I personaggi, gli incontri, le passioni, i cambiamenti di un’intera epoca. La narratrice più insolita del romanzo è una gatta, testimone silenziosa di una Firenze che cambia volto tra Ottocento e Novecento. “Il cielo sottosopra” racconta una città, i suoi protagonisti e le loro storie, attraverso un romanzo che intreccia realtà e narrazione.