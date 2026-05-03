Il circolo Rinascita “si trasforma” nel festival della canzone italiana: il 22 maggio è “Sanremo a Ponti”

SIGNA – L’appuntamento è per venerdì 22 maggio, alle 21, al circolo Rinascita di piazza del Popolo a San Piero a Ponti. E’ qui, infatti, che si svolgerà “Sanremo a Ponti”, vera e propria gara fra i brani musicali che hanno partecipato a qualsiasi edizione del festival della canone italiana. Rigorosamente selezionate dallo staff della […]

SIGNA – L’appuntamento è per venerdì 22 maggio, alle 21, al circolo Rinascita di piazza del Popolo a San Piero a Ponti. E’ qui, infatti, che si svolgerà “Sanremo a Ponti”, vera e propria gara fra i brani musicali che hanno partecipato a qualsiasi edizione del festival della canone italiana. Rigorosamente selezionate dallo staff della manifestazione (per informazioni rivolgersi al circolo stesso). Premi ai migliori tre concorrenti e premi di partecipazione per tutti i partecipanti. Insomma, una serata nel segno della spensieratezza e della musica (ingresso gratuito) e in cui conterà soprattutto la voglia di mettersi in gioco.