Il Comune aderisce al sistema dei Contrassegni unificati disabili europei

SESTO FIORENTINO – Il Comune ha aderito alla piattaforma informatica nazionale dei Contrassegni Unificati Disabili Europei (CUDE), istituita presso l’archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). L’adesione semplificherà la mobilità delle persone con disabilità che, a partire dal prossimo 1 settembre, potranno circolare con i propri veicoli in altri Comuni aderenti senza dover preventivamente richiedere l’autorizzazione per l’ingresso nelle relative zone a traffico limitato (ZTL). Il sistema, infatti, consente l’identificazione automatica e centralizzata dei veicoli associati al CUDE tramite una banca dati nazionale, riducendo gli oneri burocratici e garantendo maggiore autonomia negli spostamenti.

L’iscrizione alla piattaforma è totalmente gratuita e facoltativa per i titolari di contrassegno che dovranno farne richiesta al Comune. Nei prossimi giorni tutti i titolari di contrassegno residenti a Sesto Fiorentino riceveranno per posta una comunicazione inviata dall’Amministrazione comunale con tutte le informazioni.

“Con questo provvedimento, frutto di una proposta approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, miriamo a facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità titolari di contrassegno nei comuni aderenti – afferma la vicesindaca Claudia Pecchioli – Solo nella nostra area diversi comuni fanno già parte di questo sistema e altri andranno ad aggiungersi nel futuro, permettendoci di fare un passo in avanti nella tutela del diritto alla mobilità e confermando l’impegno del nostro Comune per una città più accessibile e inclusiva”.

“Si tratta – prosegue – di un atto doveroso sul quale stiamo lavorando da tempo con gli uffici della Polizia Municipale e del Servizio Mobilità per adeguare i nostri sistemi e andare a regime con piattaforma CUDE dal 1 settembre. Attraverso il portale dedicato sarà possibile gestire in autonomia molti aspetti dell’autorizzazione, a partire dall’aggiornamento delle targhe autorizzate”.