Il Comune di Lastra a Signa affida a Consiag Servizi Comuni la gestione dei cimiteri comunali

LASTRA A SIGNA – Cambiamento in vista per la gestione delle strutture cimiteriali del Comune di Lastra a Signa. L’amministrazione comunale ha formalizzato l’affidamento in house providing del servizio alla società interamente pubblica Consiag Servizi Comuni Srl, di cui l’ente detiene una partecipazione azionaria. Il contratto sancisce un accordo della durata di 5 anni, con decorrenza dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Il valore complessivo stimato dell’affidamento per l’intero quinquennio ammonta a 1.024.590 euro (oltre Iva). L’accordo riguarda la totalità dei sei cimiteri comunali dislocati sul territorio: San Martino a Gangalandi (nella foto), Carcheri, Malmantile, Brucianesi, Marliano e San Romolo.

Consiag Servizi Comuni si occuperà a 360 gradi delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, movimentazione salme, esumazioni ed estumulazioni), della tenuta dei registri e del censimento dei defunti, della pulizia e decoro dei luoghi, della manutenzione del verde e della manutenzione ordinaria edile, idraulica ed elettrica degli immobili cimiteriali e delle lampade votive. Resta invece in capo al Comune l’attività amministrativa di front office con i cittadini, la stipula dei contratti e la fatturazione delle concessioni.

Il nuovo affidamento non si limiterà alla gestione corrente, ma prevede fin da subito un piano mirato a risolvere alcune storiche criticità segnalate dagli uffici tecnici. Tra i principali interventi pianificati da Consiag Servizi Comuni figurano: adeguamento barriere architettoniche: nei cimiteri di San Martino, Carcheri e Malmantile verranno completamente rinnovati i servizi igienici con la sostituzione dei sanitari rotti e l’installazione di nuovi maniglioni e accessori specifici per gli utenti con disabilità; nuova segnaletica interna: saranno installati nuovi percorsi di indirizzo per guidare in modo chiaro i visitatori verso i campi di inumazione, le cappelle e i servizi igienici; sicurezza e attrezzature: sarà avviato un piano di sostituzione graduale delle vecchie scale cimiteriali a disposizione dell’utenza con nuovi modelli a norma di legge (una all’anno nel cimitero del capoluogo); interventi di ripristino: saranno eseguiti lavori di verniciatura e trattamento antiruggine sui cancelli corrosi dal tempo, come nel caso degli accessi ai cimiteri di Malmantile e Brucianesi.

“L’affidamento – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – consolida una sinergia già attiva tra il Comune e la società in house, che gestisce sul territorio comunale anche altri servizi strategici come il global service degli immobili pubblici, tra cui gli edifici scolastici, la manutenzione della pubblica illuminazione, la videosorveglianza, la gestione del verde pubblico e delle centrali termiche, nell’ottica di una maggior efficienza e una capacità di intervento tempestiva”. Il controllo e la supervisione costante sull’andamento delle attività e sul rispetto degli alti standard qualitativi previsti dal capitolato saranno effettuati dal Settore 5 – Cura del Patrimonio e Agricoltura del Comune di Lastra a Signa.