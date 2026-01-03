LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa entra in Farmapiana Società Benefit Spa: il relativo atto di acquisizione delle quote è stato deliberato in giunta e sarà portato in approvazione nel prossimo consiglio comunale di gennaio. Farmapiana è infatti società a capitale interamente pubblico, con partecipazione dei Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Borgo […]

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa entra in Farmapiana Società Benefit Spa: il relativo atto di acquisizione delle quote è stato deliberato in giunta e sarà portato in approvazione nel prossimo consiglio comunale di gennaio. Farmapiana è infatti società a capitale interamente pubblico, con partecipazione dei Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Signa e un “patrimonio” di 12 farmacie, 1 parafarmacia, 1 magazzino centrale, 3 studi medici e un capitale sociale di 8.756.744 euro. Lastra a Signa, fra l’altro, aveva già sul proprio territorio una farmacia affidata in gestione tramite gara a Farmapiana Società Benfit Spa (all’interno del Centro commerciale Unicoop in via Santa Maria a Castagnolo) che con questo ingresso sarà affidata in house providing alla Società.

Come spiegato nell’atto, l’ingresso in Farmapiana “comporta un vantaggio per l’ente non solo in termini di entrata in una società solida economicamente e con prospettive di incremento delle entrate derivanti dalla gestione della farmacia comunale, ma anche in termini di prospettive di incremento dei servizi per l’utenza (possibile servizio h24, apertura nuova sede in zona periferica, aumento dei servizi offerti). Proprio per il know-how specifico e consolidato nel tempo nella gestione integrata di più farmacie comunali, questa operazione porterà ad una razionalizzazione dei costi e delle procedure, nonché una conseguente garanzia di maggiore redditività, una maggiore capacità di investimento, e un conseguente ampliamento dei servizi offerti all’utenza”.

“L’ingresso in Farmapiana – ha spiegato l’assessore al bilancio e alle partecipate Massimo Lari – e quindi in un soggetto pubblico significa per noi la garanzia di servizi più efficienti, di qualità e vicinanza alla comunità. Inoltre ci darà la possibilità di sviluppo e innovazione nel campo dei servizi farmaceutici e la garanzia di investimenti futuri anche su nuove aperture”. “Lo scopo di questo ingresso per noi è garantire un servizio a 360° alla cittadinanza, – ha aggiunto il sindaco Emanuele Caporaso – ribadendo e proseguendo il buon lavoro svolto in questi anni di collaborazione con Farmapiana che già gestiva la farmacia di proprietà comunale in via Santa Maria a Castagnolo. Inoltre avremo la possibilità di offrire servizi e forniture più capillari e al passo con i tempi su tutto il territorio, dal capoluogo alle frazioni”.

“Dopo anni di interlocuzioni con il Comune di Lastra a Signa – ha sottolineato Antonio Iocca, presidente di Farmapiana – finalmente siamo arrivati a una conclusione positiva: devo ringraziare i Comuni soci di Farmapiana che sono sempre stati favorevoli a questo nuovo ingresso e soprattutto ringrazio l’amministrazione comunale di Lastra a Signa che ci ha fortemente creduto. Questo testimonia la forza di Farmapiana che riesce a dialogare con tutti i Comuni, a prescindere dal colore politico, perché il nostro obiettivo primario è l’interesse generale e comune di tutti i cittadini”.

“Come sindaco di Campi Bisenzio, primo socio di maggioranza di Farmapiana, – ha concluso il sindaco Andrea Tagliaferri – esprimo soddisfazione per l’ingresso del Comune di Lastra a Signa nella società. È un passaggio significativo che, fino a due anni fa, difficilmente qualcuno avrebbe immaginato e che segue l’adesione del Comune di Pontassieve. Negli ultimi due anni Farmapiana si è rafforzata in modo costante, affermandosi come una delle principali aziende 100% pubbliche della Toscana per fatturato e per qualità e quantità dei servizi offerti. Un risultato che è il frutto di un lavoro politico importante, serio e condiviso tra i Comuni soci”.