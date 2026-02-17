Il Comune di Poggio a Caiano aderisce alla “Partita applaudita” di domenica 22 febbraio

POGGIO A CAIANO – Il Comune di Poggio a Caiano aderisce anche quest’anno alla “Partita applaudita” che riguarda la categoria giovanissimi under 14. La “Partita applaudita” si disputerà al campo da calcio “Don Alessandro Cecchi” a Castelnuovo fra il Poggio a Caiano e il Montemurlo, domenica 22 febbraio alle 9, davanti al consueto pubblico di genitori, parenti e amici che potranno esprimere le loro emozioni solo ed esclusivamente con l’applauso. Il pubblico non può quindi utilizzare la voce, ma solo applaudire. L’intento è quello di sensibilizzare tutti i partecipanti, in particolare gli spettatori, a vivere la gara sportivamente garantendo un sostegno e un tifo caloroso e sano che abbia come unico scopo quello di sostenere i propri atleti nel segno del rispetto, del divertimento e della sana competizione. L’iniziativa è promossa da associazione Calcio Fair Play, Comitato Regionale Toscana Lnd, settore giovanile e scolastico Toscana della Figc, Anci Toscana con la collaborazione organizzativa di A.I.A. Toscana, A.I.A.C. Toscana e il patrocinio di Regione Toscana e Coni Toscana. “E’ importante aderire a questa iniziativa, – commenta l’assessore allo sport Piero Baroncelli – il calcio e tutti gli altri sport devono essere anche rispetto e la partita applaudita va proprio in questa direzione. Sono sicuro che anche quest’anno sarà bello sentire solo gli applausi di quanti sono in tribuna e che fanno il tifo per i giovani giocatori in campo”.