Il Comune di Poggio a Caiano premia Roberto Dal Lago per il suo impegno a favore del calcio per non vedenti

POGGIO A CAIANO – La pizzeria del campo sportivo “Martini” ha ospitato un evento solidale organizzato dalla società C.S.D. Poggio a Caiano 1909 e dall’associazione “I Giullari”. La cena aveva come obiettivo quello di sostenere l’Asd Quartotempo Firenze e i valori che l’associazione porta avanti. L’intero ricavato della serata è stato devoluto a favore della […]

POGGIO A CAIANO – La pizzeria del campo sportivo “Martini” ha ospitato un evento solidale organizzato dalla società C.S.D. Poggio a Caiano 1909 e dall’associazione “I Giullari”. La cena aveva come obiettivo quello di sostenere l’Asd Quartotempo Firenze e i valori che l’associazione porta avanti. L’intero ricavato della serata è stato devoluto a favore della realtà fiorentina, presente all’iniziativa con i giocatori della propria squadra di calcio a 5 composta da atleti non vedenti. L’Asd Quartotempo Firenze è infatti un’associazione affiliata alla Fiorentina che promuove attività sportive inclusive, tra cui calcio e basket, rivolte sia a persone con disabilità sia a persone normodotate, con un’attenzione particolare ai giovani che vivono situazioni di fragilità. Da alcuni anni segue anche un gruppo di ragazzi ipovedenti e non vedenti totali, offrendo loro la possibilità di praticare sport in un ambiente sicuro e strutturato. La squadra partecipa sia al campionato italiano sia a competizioni europee di calcio a 5 categoria B1, riservata ad atleti con disabilità visiva.

Durante la serata, il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, e l’assessore allo sport Piero Baroncelli insieme all’assessore Patrizia Cataldi hanno consegnato un riconoscimento al poggese Roberto Dal Lago che ha un ruolo fondamentale durante le partite: svolge, infatti, la funzione di “guida d’attacco”, posizionandosi dietro la porta avversaria e fornendo indicazioni precise ai giocatori su distanze, tempi e sviluppo dell’azione. In campo, la squadra è coordinata da tre voci guida: il portiere, unico vedente, per la fase difensiva, l’allenatore a centrocampo, e la guida d’attacco dietro la porta avversaria. È un calcio che trasforma il suono in azione, dove la tecnica individuale si intreccia con una fiducia totale nei compagni e in chi, da bordo campo, presta loro i propri occhi. Un contributo concreto a questa attività arriva anche dall’associazione “I Giullari”, che da due anni sostiene i ragazzi attraverso l’acquisto dei palloni sonori, strumenti fondamentali per lo svolgimento del gioco. “Roberto Dal Lago – commenta l’assessore Baroncelli – è un esempio da seguire. Sono fiero che Poggio a Caiano possa annoverare una persona così. Questa è la vera inclusione, siamo riconoscenti a Roberto per quello che porta avanti e la targa che gli abbiamo donato, come Comune, è solo un piccolo segno del nostro grande grazie”.