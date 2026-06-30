Il Comune di Prato al tavolo di confronto indetto dalla Provincia sulla vicenda dell’azienda Acca

PRATO – Il Comune di Prato prenderà parte al tavolo di confronto istituzionale indetto dal presidente della Provincia di Prato Simone Calamai in merito alla crisi dell’azienda di logistica Acca di Seano. Convocato per mercoledì 1 luglio alle 15.30 a Palazzo Banci Buonamici, il confronto ha l’obiettivo di affrontare con urgenza la questione e avviarsi […]

PRATO – Il Comune di Prato prenderà parte al tavolo di confronto istituzionale indetto dal presidente della Provincia di Prato Simone Calamai in merito alla crisi dell’azienda di logistica Acca di Seano. Convocato per mercoledì 1 luglio alle 15.30 a Palazzo Banci Buonamici, il confronto ha l’obiettivo di affrontare con urgenza la questione e avviarsi verso una risoluzione delle tensioni mettendo in dialogo tutte le parti interessate: vi prenderanno parte il rappresentate dell’azienda Acca, il sindacato Sudd Cobas, la Provincia, il Comune di Carmignano e il Comune di Prato.

“Gli avvenimenti di questi giorni non possono essere circoscritti a una mera questione di ordine pubblico da ristabilire: lo sfruttamento dei lavoratori dell’azienda e le recenti aggressioni a lavoratori e sindacalisti mettono in evidenza una ferita sociale del nostro distretto tessile, – affermano il sindaco Matteo Biffoni e il vicesindaco con delega all’immigrazione Diego Blasi – la priorità assoluta per noi è garantire il rispetto dei diritti di ogni lavoratore, condizione imprescindibile per un’integrazione reale. È necessario trovare una soluzione che tuteli la dignità dei lavoratori e lo sviluppo economico del nostro distretto tessile nel pieno rispetto delle regole e delle persone che lo fanno crescere grazie al loro lavoro. Ringraziamo la Provincia per l’iniziativa e per averci invitato”.