PRATO -Il Comune di Prato ha avviato un processo di selezione pubblica per esami finalizzato all’assunzione a tempo determinato di personale educativo per gli asili nido e le scuole dell’infanzia del Comune. La domanda di partecipazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid/Cie/Cns, compilando il format di candidatura sul portale “inPA” all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it. Chi intende fare domanda deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato o di un proprio domicilio digitale al quale verranno fatte le comunicazioni. Le domande dovranno essere trasmesse entro le 23:59 del 30 giugno. Per maggiori informazioni sui requisiti e per il testo integrale del bando è possibile consultare le seguenti pagine: per quanto riguarda la selezione di personale educativo per scuole dell’infanzia: https://trasparenza.comune.prato.it/page/5/details/163/selezione-pubblica-per-esami-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-assunzioni-a-tempo-determinato-di-funzionari-educativi-area-dei-funzionari-ed-eq-presso-le-scuole-dellinfanzia-del-comune-di-prato-selinf26.html; per quanto riguarda la selezione di personale educativo per asili nido: https://trasparenza.comune.prato.it/page/5/details/162/selezione-pubblica-per-esami-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-assunzioni-a-tempo-determinato-di-funzionari-educativi-area-dei-funzionari-ed-eq-presso-gli-asili-nido-del-comune-di-prato-selnido26.html
Il Comune di Prato cerca personale educativo a tempo determinato per asili nido e scuole dell’infanzia
PRATO -Il Comune di Prato ha avviato un processo di selezione pubblica per esami finalizzato all’assunzione a tempo determinato di personale educativo per gli asili nido e le scuole dell’infanzia del Comune. La domanda di partecipazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid/Cie/Cns, compilando il format di candidatura sul portale “inPA” all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it. […]