Il Comune di Sesto aderisce al Toscana Pride

SESTO FIORENTINO – Il Comune ha dato la propria adesione e il patrocinio al Toscana Pride che si terrà sabato 8 luglio a Firenze, dove sarà presente anche quest’anno con il gonfalone. Inoltre, in vista della manifestazione, sulle facciate del palazzo comunale e della biblioteca Ragionieri per tutta la settimana rimarrà esposta la bandiera arcobaleno. “Patrociniamo il Toscana Pride perché è giusto – afferma Irene Falchini, consigliera delegata alle pari opportunità – Patrociniamo una manifestazione LGBTQIA+ che rivendica il diritto all’autodeterminazione per ciascuna persona e per dire che il compito delle Istituzioni è quello di garantire un’esistenza libera da discriminazioni a chiunque, non criminalizzare le esistenze delle persone”. “In un momento in cui dal governo centrale arrivano attacchi diretti alla comunità LGBTQIA+ – dice ancora Falchini – Il nostro Comune scende in piazza ad occupare fisicamente lo spazio pubblico, per ribadire da che parte sta, dalla parte di chi riceve quotidiani attacchi per il proprio orientamento sessuale o per la propria identità di genere, dalla parte di chi con un’impugnazione di un atto di nascita vede cancellati agli occhi dello Stato i propri legami familiari, dalla parte di chi deve vivere le proprie relazioni affettive sentimentali come un atto politico di resistenza”. “Quest’anno più che mai – conclude Falchini – sarà necessario essere presenti al Toscana Pride, perché stare dalla parte di chi rivendica il diritto alla propria esistenza è il minimo che si possa chiedere ad un’amministrazione per poterla definire democratica”.