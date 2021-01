Il Comune di Signa aderisce alla Fondazione Toscana Spettacolo anche nel 2021

SIGNA – Nell’ultima seduta di giunta, è stato dato il via libera all’adesione del Comune di Signa alla Fondazione Toscana Spettacolo per l’anno associativo 2021. “Oltre all’offerta di servizi culturali come la gestione della Biblioteca e dell’Archivio Storico, il Comune di Signa ha tra i suoi obiettivi istituzionali interventi volti alla promozione culturale con particolare riguardo alla […]

SIGNA – Nell’ultima seduta di giunta, è stato dato il via libera all’adesione del Comune di Signa alla Fondazione Toscana Spettacolo per l’anno associativo 2021. “Oltre all’offerta di servizi culturali come la gestione della Biblioteca e dell’Archivio Storico, il Comune di Signa ha tra i suoi obiettivi istituzionali interventi volti alla promozione culturale con particolare riguardo alla storia, le espressioni e le produzioni artistiche, – commenta il sindaco Giampiero Fossi – lo sviluppo sociale ed economico di una comunità passa infatti anche dalla sua crescita culturale”.

Da anni, infatti, l’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione di numerose associazioni del territorio, organizza con successo spettacoli e rassegne teatrali, cineforum, mostre, conferenze, in spazi dedicati quali la SalaBlu, le stanze del Centro Culturale Boncompagno da Signa, il Museo Civico della Paglia, i locali dell’Officina Odeon.

“Negli anni è stata riscontrata una sempre crescente richiesta da parte dei cittadini di iniziative culturali da realizzarsi sul territorio, – prosegue il sindaco – abbiamo scelto quindi di aderire a Fondazione Toscana Spettacolo per arricchire il panorama culturale a Signa. La Fondazione è un pilastro importante a livello locale e nazionale; realizza stagioni di prosa, festival, spettacoli in molte aree della regione portando un valore aggiunto a piccoli e grandi teatri toscani e garantendo una collaborazione di qualità sia sul piano artistico che amministrativo”.

Preso atto quindi del formarsi di un pubblico sempre più numeroso e qualitativamente esigente, la giunta annovera fra le priorità anche quella di mettere in atto interventi volti ad ampliare l’offerta culturale e, al contempo, di trovare nuovi spazi – oltre a quelli già esistenti – che accolgano in modo ancor più consono e adeguato le iniziative in calendario. “L’indirizzo è quello di individuare sul territorio di Signa appositi locali che possano essere adibiti a teatro nonché utilizzati come spazio polivalente in grado di accogliere eventi e attività culturali di vario genere”, conclude il sindaco.