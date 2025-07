Il Comune ha la prelazione sull’acquisto del circolo Arci Le Cascine: approvata all’unanimità la delibera dal consiglio

LASTRA A SIGNA – E’ stata approvata all’unanimità nella seduta di ieri del consiglio comunale la delibera per esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto del Circolo Arci Pista Le Cascine in via il Prato. L’immobile, infatti, fino a oggi era utilizzato dal circolo per finalità e scopi culturali, a uso collettivo, ricreativo, politico sindacale, […]

LASTRA A SIGNA – E’ stata approvata all’unanimità nella seduta di ieri del consiglio comunale la delibera per esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto del Circolo Arci Pista Le Cascine in via il Prato. L’immobile, infatti, fino a oggi era utilizzato dal circolo per finalità e scopi culturali, a uso collettivo, ricreativo, politico sindacale, secondo una concessione del diritto di superficie da parte dell’amministrazione comunale che ne detiene la proprietà. L’attuale vendita interessa l’immobile realizzato negli anni a spese del Circolo Arci di 383 metri quadrati del valore di 285.000 euro.

“Il Circolo Arci Le Cascine – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – è stato in questi anni un presidio importante per il nostro territorio. Purtroppo negli ultimi tempi diversi fattori come la crisi del volontariato, le sempre minori disponibilità economiche da parte delle associazioni e lo svilupparsi di una nuova socialità basata su relazioni e legami virtuali hanno messo in crisi l’attività e la sopravvivenza dei circoli ricreativi e in questo caso del Circolo Le Cascine che ha chiuso definitivamente qualche mese fa”.

“Con questo atto – ha proseguito il sindaco – andiamo a esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto dell’immobile che insiste su un terreno già di proprietà dell’amministrazione comunale. In questa struttura abbiamo intenzione di ampliare gli spazi degli uffici amministrativi del Comune oppure creare il nuovo comando della Polizia municipale che si troverebbe così in un luogo strategico, vicino a una scuola, con possibilità di parcheggio: un presidio importante in una zona che per noi riveste un ruolo importante all’interno del territorio. Le intenzioni dell’amministrazione comunale sono anche quelle di riservare alcuni spazi dell’immobile per finalità sociali”.