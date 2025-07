Il Comune invita le partecipate ad aderire alla campagna di boicottaggio dei prodotti israeliani

CALENZANO – Dopo Sesto Fiorentino anche il Comune di Calenzano invita tutte le partecipate, di cui il Comune è socio, ad aderire a campagne di boicottaggio di prodotti realizzati da aziende israeliane o a capitale israeliano. È l’appello della Giunta comunale, che ha votato ieri una delibera d’indirizzo con cui stabilisce di interrompere ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del Governo israeliano e con Enti e Istituzioni direttamente riconducibili allo Stato israeliano fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato. Nell’atto si chiede inoltre al Governo di esprimersi in tutti i contesti istituzionali condannando inequivocabilmente l’operato del governo Netanyahu e di attivarsi conseguentemente anche adottando iniziative volte a sospendere i rapporti di natura economico-commerciale in essere con Israele.

“In seguito alla mozione approvata in Consiglio comunale a fine maggio – commenta il sindaco Giuseppe Carovani – che impegnava la giunta ad aderire al movimento internazionale per il boicottaggio e seguendo l’esempio del vicino Comune di Sesto Fiorentino, invitiamo società ed enti partecipati dal Comune di Calenzano a valutare l’applicazione di misure analoghe e in particolare, dove possibile, anche l’adesione a campagne di boicottaggio di prodotti realizzati da aziende israeliane o a capitale israeliano. Chiaramente l’invito dovrà essere discusso dalle società partecipate. Ci rendiamo conto che il Comune di Calenzano da solo non può fare molto ma pensiamo sia un segnale concreto di mobilitazione, a cui speriamo si aggiungano altri enti, per condannare esplicitamente la sistematica e inaccettabile violazione dei diritti umani messi in atto dal governo israeliano a Gaza”.