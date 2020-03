Il Coronavirus non ferma la Polizia municipale di Campi: sequestri anche per la festa della donna

CAMPI BISENZIO – Il Coronavirus non ferma la Polizia municipale di Campi. Che anche ieri, 8 marzo, in occasione della festa della donna, ha portato a termine, dopo una serie di controlli, un’operazione che ha permesso il sequestro di mimose e rose, confezionate appunto per l’8 marzo, che sarebbero state vendute senza regolare permesso. A illustrare i dettagli del lavoro svolto è il comandante della stessa Polizia municipale campigiana, Francesco Frutti: “Personale della U.O. Pronto intervento della Polizia Municipale ha effettuato alcuni controlli mirati sul territorio per la lotta e il contrasto alla vendita abusiva di prodotti commerciali. In particolare gli agenti hanno accertato che un cittadino italiano, sulla via Barberinese, stava effettuando la vendita al pubblico di fiori come mimose e rose. Dal controllo effettuato, però, è emerso che era privo di qualsiasi autorizzazione e che i fiori in vendita non avevano alcuna certificazione di origine e provenienza”. Da qui il sequestro di 33 confezioni contenenti rosa grande e mimosa, 14 confezioni contenenti rosa media e mimosa, 11 confezioni contenenti rosa piccola e mimosa, 5 corone di rose e 5 bouquet di rose e mimosa. Secondo le disposizioni di legge, e in particolare secondo la Legge Regionale Toscana 62/2018, “essendo considerata merce deperibile – si legge in una nota – verrà distrutta. L’uomo, che è stato sanzionato, se riterrà opportuno potrò effettuare ricorso alle Autorità competenti”. “Nonostante il periodo di particolare difficoltà – ha aggiunto il comandante – è importante presidiare e pattugliare il territorio per garantire la sicurezza dei cittadini. Durante questi giorni un po’ più difficili rispetto al solito le pattuglie effettueranno sia i servizi di emergenza richiesti dal periodo, sia l’attività ordinaria e specifica di competenza”.