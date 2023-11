“Il futuro è in buone mani”: incontro con i giovani di Libera

SESTO FIORENTINO – “Il futuro è in buone mani” si chiama così la serata organizzata dai giovani di Libera in programma venerdì 17 novembre dalle ore 20 da Arzach in via del Casato 18. I giovani di Libera racconteranno la loro esperienza dei campi di lavoro nei terreni confiscati alle mafie. Alcuni ragazzi sestesi hanno partecipato […]

SESTO FIORENTINO – “Il futuro è in buone mani” si chiama così la serata organizzata dai giovani di Libera in programma venerdì 17 novembre dalle ore 20 da Arzach in via del Casato 18. I giovani di Libera racconteranno la loro esperienza dei campi di lavoro nei terreni confiscati alle mafie. Alcuni ragazzi sestesi hanno partecipato all’edizione 2023 di E!State Liberi!, i campi di impegno e formazione di LIBERA in beni confiscati in Campania e parleranno della loro esperienza arricchendola con immagini. La serata sarà preceduta da un aperitivo vegetariano (13 euro)