Il Giro d’Italia d’epoca scalda i motori: la prima tappa a Lastra a Signa con la ciclostorica “La lastrense”

LASTRA A SIGNA – La ciclostorica “La Lastrense”, come ormai da tradizione apre il calendario del giro con tre giorni di ciclismo d’epoca, valevole anche per la “Coppa Toscana Vintage” con partenza da Lastra a Signa domenica 15 marzo su un percorso che tocca vari Comuni della Città Metropolitana di Firenze. Il giorno precedente, invece, il 14 marzo, oltre alla “Pedalata rosa” che arriverà fino a Firenze nello storico velodromo Enzo Sacchi, ci saranno eventi collaterali e di cultura sportiva nel centro storico di Lastra a Signa dentro le mura del Brunelleschi con tante attrazioni per gli amanti delle due ruote “eroiche”. Il tutto organizzato dal G.S. Tre Emme in collaborazione e con il patrocinio delle istituzioni regionali e metropolitane, di Coni Toscana, Uisp Firenze, Ussi Toscana e U.N.V.S. (Veterani dello Sport) delle Signe ed il supporto del Comune di Lastra a Signa.

Ecco il calendario 2026: La Lastrense – Lastra a Signa, La Lambrustorica – Novi di Modena (Mo), La 99 Curve Vintage – Castagneto Carducci (Livorno), La Marittima – Scauri (Lt), – La Barocca – Marina di Ragusa (Rg) -La Leopoldina – Follonica (Grosseto) – La 100 volte Bottecchia – Pordenone Pn), La Titanica – San Marino (Rsm) – La Mitica – Castellania Coppi ( Al), La Sanvido Classic –Cesiomaggiore (Bl), La Vinaria – Marlia (Lucca), Il Giro della Romagna – Lugo (Ra), La Polverosa – Monticelli Terme (Pr), La Francescana – Foligno (Pg), La Divina – Cervia (Ra), la Ciclostorica Puglia – Bari (Ba). Alle tappe italiane si aggiungono: il “Giro Vecchio primavera e autunno”, due emozionanti eventi in Brasile, a maggio e ad agosto e vengono patrocinate la Maleventum a San Giorgio del Sannio (Bn) e la Battignanese a Battignano (Gr). Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.lalastrenseciclostorica.it.