CAMPI BISENZIO – Incontro di spessore questa sera presso la chiesa di San Cresci. Nel giorno in cui ricorre infatti la data che festeggia San Cresci, il 24 ottobre, alle 21.15 Padre Bernardo, abate dell’Abbazia di San Miniato al Monte, a Firenze, terrà una catechesi sul tema “Il Giubileo della speranza”. L’iniziativa rientra nel programma dei venticinque anni del circolo Mcl di San Piero a Ponti
“Il Giubileo della speranza”: incontro con Padre Bernardo nella chiesa di San Cresci
