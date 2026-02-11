Il Gruppo Sim Tel diventa Spa: una nuova fase di crescita per l’innovazione tecnologica

CAMPI BISENZIO – Il Gruppo Sim Tel annuncia ufficialmente la propria trasformazione societaria da Srl a Spa, segnando un passaggio strategico che consolida il percorso di crescita, strutturazione e posizionamento di GST nel panorama tecnologico nazionale e internazionale. La trasformazione in Spa, come spiegano, rappresenta l’evoluzione naturale di un progetto industriale che, negli anni, ha […]

CAMPI BISENZIO – Il Gruppo Sim Tel annuncia ufficialmente la propria trasformazione societaria da Srl a Spa, segnando un passaggio strategico che consolida il percorso di crescita, strutturazione e posizionamento di GST nel panorama tecnologico nazionale e internazionale. La trasformazione in Spa, come spiegano, rappresenta l’evoluzione naturale di un progetto industriale che, negli anni, ha visto il Gruppo Sim Tel affermarsi come player tecnologico integrato, capace di sviluppare e fornire soluzioni avanzate per settori ad alta complessità quali telecomunicazioni, energia, trasporti, Smart City, sicurezza, ambiente ed edilizia tecnologica.

Con sede a Campi Bisenzio, il GST ha conosciuto una crescita costante ed esponenziale in ambito tecnologico e industriale, arrivando oggi a contare circa 140 dipendenti altamente qualificati e a sviluppare un fatturato annuo di circa 20 milioni di euro, a testimonianza della solidità del modello di business e della capacità di competere su progetti complessi e ad alto contenuto innovativo. Grande attenzione è riservata allo sviluppo del capitale umano, considerato elemento centrale della strategia di crescita. Il Gruppo Sim Tel promuove l’inserimento continuo di giovani talenti attraverso stage curriculari ed extracurriculari, favorendo percorsi strutturati di formazione e crescita professionale

all’interno dell’organizzazione.

In questo contesto si inserisce anche il ruolo della Spa come socio fondatore di ITS Energia e Ambiente, iniziativa strategica dedicata alla formazione e al reclutamento di risorse umane altamente specializzate. I corsi post-diploma co-progettati con il Gruppo Sim Tel permettono agli studenti di acquisire competenze tecnologiche avanzate e immediatamente spendibili nei settori dell’energia, della digitalizzazione, dell’automazione e delle infrastrutture intelligenti. Elemento distintivo è la Divisione R&D, dotata di una struttura interna di progettazione e produzione elettronica che consente prototipazione rapida e sviluppo di soluzioni proprietarie in ambito IoT, sistemi di monitoraggio e controllo, piattaforme software, asset tracking, RTLS ed efficientamento energetico, accompagnando i clienti lungo l’intero ciclo di vita dei progetti.

Negli ultimi anni Gruppo Sim Tel ha inoltre rafforzato la propria presenza nel settore della Building & Construction tecnologica e sostenibile, integrando edilizia, impiantistica avanzata, sistemi di gestione digitale degli edifici, sicurezza e monitoraggio energetico in un processo industriale moderno e coerente con le nuove esigenze di sostenibilità. “La trasformazione in Società per Azioni rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del Gruppo Sim Tel, – dice Mario Lelli, amministratore unico (nella foto) – è il risultato di un lavoro costruito nel tempo, fatto di investimenti continui in competenze, persone e tecnologie. Il nuovo assetto ci consentirà di rafforzare ulteriormente la struttura dell’azienda e di affrontare progetti di maggiore complessità, continuando a investire su innovazione e capitale umano”.