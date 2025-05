Il libro “Il cielo sottosopra” alla Settimana della Legalità del Comprensivo 1

SESTO FIORENTINO – Giuseppe Pescetti in qualche modo è tornato a scuola durante la “Settimana della legalità” promossa, presso il cinema Grotta, dall’Istituto comprensivo 1 di Sesto Fiorentino, di cui fa parte appunto anche la Scuola media Pescetti aperta nella nostra città nel 1971. Come deputato eletto sei volte in parlamento, e come avvocato sempre pronto a […]

SESTO FIORENTINO – Giuseppe Pescetti in qualche modo è tornato a scuola durante la “Settimana della legalità” promossa, presso il cinema Grotta, dall’Istituto comprensivo 1 di Sesto Fiorentino, di cui fa parte appunto anche la Scuola media Pescetti aperta nella nostra città nel 1971. Come deputato eletto sei volte in parlamento, e come avvocato sempre pronto a difendere i cittadini più deboli e poveri della società del suo tempo, quella di fine Ottocento e della Belle Époque, Giuseppe Pescetti è stato un mirabile esempio di socialista italiano dedito al bene comune. Senza volerlo mitizzare a “santino”, come spesso succede ai “buoni” che si contrappongono ai “cattivi”, uno spaccato della sua intensa vita è stato raccontato agli studenti dall’autrice del romanzo storico “Il cielo sottosopra”, la giornalista Elena Andreini (casa editrice «apice libri»). “I ragazzi mi hanno fatto tante domande su questo personaggio assai dimenticato dalla storia – commenta la scrittrice –, dimostrando come gli insegnanti abbiano fatto un buon lavoro di preparazione all’incontro. Ringrazio quindi la Dirigente scolastica per avermi invitato in questa importante occasione”.