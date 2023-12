Il Liceo Artistico Porta Romana e Sesto Fiorentino realizza il Presepe delle bambine

SESTO FIORENTINO – Il presepe delle bambine si inaugura venerdì 8 dicembre alle 12 sul Sagrato della Basilica di San Lorenzo di Firenze. Il progetto è stato realizzato dal Liceo Artistico di Porta Romana, in particolare dalle Sezioni di Scultura e Design della Moda, insieme al Dipartimento di Sostegno, su proposta dell’Associazione “I Sopravvissuti del San Lorenzo”, insieme a Casa Serena, alla quale verranno devoluti tutti gli introiti del progetto. Grazie alla proficua collaborazione tra alcune realtà del territorio e il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino viene proposto anche quest’anno, in occasione delle celebrazioni per le festività natalizie 2023, il Presepe di San Lorenzo. Il “Progetto Andrea. Il presepe delle bambine” vuole rendere omaggio alla grande tradizione fiorentina di accoglienza, cura e assistenza dell’infanzia bisognosa, in particolare di quella in cerca di una nuova realtà familiare che possa garantire affetto e protezione. La scelta del nome Andrea per il putto non è stata casuale. Andrea è infatti un nome sia maschile che femminile, per indicare l’universalità dei diritti di infanzia e adolescenza, in un tempo tristemente segnato dalla ripetuta minaccia al genere femminile, già a partire dalla giovane età.