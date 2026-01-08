Il Lions Club dona pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

SESTO FIORENTINO – I Lions di Sesto Fiorentino hanno contribuito alla preparazione di alcuni pacchi alimentari con generi di prima necessità presso la sede del Banco Alimentare. L’iniziativa si colloca nella settimana del Service della Fame Lions e ha visto la presenza del presidente Angelo Fontani e dei soci Massimo Casprini e Silvio Biagiotti. I […]

SESTO FIORENTINO – I Lions di Sesto Fiorentino hanno contribuito alla preparazione di alcuni pacchi alimentari con generi di prima necessità presso la sede del Banco Alimentare. L’iniziativa si colloca nella settimana del Service della Fame Lions e ha visto la presenza del presidente Angelo Fontani e dei soci Massimo Casprini e Silvio Biagiotti. I pacchi sono stati successivamente donati alla Misericordia di Sesto Fiorentino, che provvederà alla distribuzione ad alcuni nuclei familiari bisognosi. La consegna ufficiale è avvenuta davanti all’albero di Natale offerto dal Lions Club alla stessa Misericordia in occasione delle recenti festività natalizie, alla presenza del Governatore della Confraternita, Sandro Biagiotti. “L’iniziativa – si legge in un nota dei Lions – testimonia i consolidati rapporti di collaborazione fra le due associazioni, unite da valori condivisi di servizio, solidarietà e attenzione alle persone più fragili, e rappresenta un esempio concreto di impegno a favore della comunità. Un Service che conferma il ruolo attivo del Lions Club Sesto Fiorentino nella promozione dei principi Lions, in una settimana di particolare significato per il movimento”.