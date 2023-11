Il mercatino è al Circolino: a San Piero a Ponti torna la magia del Natale

SIGNA – Tutto pronto per la terza edizione dei Mercatini di Natale al Circolino: banchi, stand gastronomici e tante attività per bambini animeranno la zona di San Piero a Ponti domenica 3 dicembre dalle 11 alle 19. Un’iniziativa che, come ogni anno, è organizzata dal circolo Rinascita di San Piero a Ponti con la collaborazione della Pro Loco Signa e il patrocinio del Comune di Signa. “Il Rinascita è uno dei circoli più attivi del territorio, un circolo vivo che sa utilizzare bene i propri spazi e si spende per il benessere della sua comunità, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – questa terza edizione del mercatino di Natale sarà, come ogni anno, un grande successo e l’occasione per iniziare a respirare il pieno spirito natalizio ma anche momento di gioia dopo settimane di difficoltà per i danni portati dagli eventi alluvionali. La comunità di San Piero a Ponti, insieme ai volontari e ai gestori del circolo, si è rimboccata le maniche per ripristinare la normalità e con grande orgoglio ha superato un momento davvero difficile. Adesso è il momento di ripartire stringendosi ai propri circoli – fonti di socialità e vita – per riscoprire la gioia del Natale e delle festività”. “Un evento bello e partecipato che si arricchisce ogni anno con nuove attività, – commentano la presidente della Pro Loco Letizia Pancani e Giada Carovani, che gestisce il circolo Rinascita – per questa terza edizione contiamo sulla presenza di oltre trenta banchi dislocati all’interno del circolo ma anche su piazza del Popolo. In più, la possibilità per i bambini di inviare la letterina a Babbo Natale e fare la foto con Santa Claus insieme a musica, animazione e delizie gastronomiche per grandi e piccini. Una vera e propria giornata di festa per celebrare l’inizio delle festività”.