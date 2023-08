Il Museo Archeologico di Gonfienti entra nel Sistema Museale Nazionale

CAMPI BISENZIO – Il Museo Archeologico di Gonfienti ha raggiunto la prestigiosa qualifica di Museo di rilevanza regionale e allo stesso tempo è entrato nel Sistema Museale Nazionale. Il sindaco Andrea Tagliaferri insieme al vice-sindaco e assessore alla cultura Federica Petti esprimono quindi “grande soddisfazione ed entusiasmo per l’importante risultato, un prestigio per il Museo […]

CAMPI BISENZIO – Il Museo Archeologico di Gonfienti ha raggiunto la prestigiosa qualifica di Museo di rilevanza regionale e allo stesso tempo è entrato nel Sistema Museale Nazionale. Il sindaco Andrea Tagliaferri insieme al vice-sindaco e assessore alla cultura Federica Petti esprimono quindi “grande soddisfazione ed entusiasmo per l’importante risultato, un prestigio per il Museo ma anche per la città di Campi Bisenzio. È stata riconosciuta la qualità in ambito museale, rispetto agli standard regionali e nazionali, che riguardano l’organizzazione del Museo e delle collezioni, l’accessibilità, la fruizione, le attività educative, la catalogazione, la ricerca scientifica e gli eventi”. “Un risultato significativo a solo un anno dall’apertura – aggiunge la direttrice scientifica Francesca Bertini – di cui siamo veramente orgogliosi; la Regione Toscana ha premiato un lungo lavoro, frutto dell’impegno di tutti e tutte coloro che hanno a vario titolo operato prima e dopo l’apertura, teso a raggiungere gli standard e i servizi museali richiesti. Questa è una conferma della serietà dell’attività di valorizzazione intrapresa che ci impegneremo a mantenere nel tempo”.

Nel corso degli anni la normativa nazionale è stata modificata e la Regione ha adeguato le proprie leggi, aumentando gli obblighi richiesti per avere tale riconoscimento: “La qualifica – si legge in una nota – è stata ottenuta rispondendo a un questionario di verifica composto da oltre 300 domande, necessarie ad accertare il possesso di tutti i nuovi requisiti definiti come standard minimi di qualità e gli eventuali obiettivi di miglioramento. 786 sono i musei aperti al pubblico, presenti all’interno della Regione Toscana; 93 i Musei che nel 2023 hanno presentato istanza per il riconoscimento della qualifica, di cui 82 riconosciuti di rilevanza regionale”.

“Oltre a questo grande riconoscimento,- conclude Bertini – è arrivata da poco la notizia che il Museo di Gonfienti è risultato beneficiario di un contributo del Consiglio regionale, per avere partecipato al bando per la celebrazione della “Giornata degli Etruschi”, che permetterà di finanziare il 23 settembre un’iniziativa gratuita tesa ad avvicinare il più ampio numero di persone alla conoscenza del Museo e alla presentazione dei volumi sugli scavi e i materiali dell’insediamento etrusco di Gonfienti, con la collaborazione della Soprintendenza competente e dell’Università di Firenze, Dipartimento SAGAS”.