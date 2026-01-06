Il Pd sestese condanna gli attacchi e le minacce rivolte a Jacopo Madau

SESTO FIORENTINO – Il Pd sestese condanna gli attacchi rivolti a Jacopo Madau dopo le esternazioni sul calciatore della Fiorentina, Solomon. “Condanniamo senza riserve gli attacchi rivolti a Jacopo Madau sui social – dice la segretaria Pd Sara Bosi – e le minacce arrivate all’indirizzo istituzionale a seguito della sua presa di posizione sull’arrivo alla Fiorentina del calciatore Manor Solomon. Ribadiamo la nostra ferma condanna delle politiche di Netanyahu e rinnoviamo la nostra vicinanza al popolo palestinese duramente colpito da sofferenze inaccettabili. Al tempo stesso, questa vicenda può e deve essere l’occasione per riflettere sul fatto che la tradizione storica e culturale della nostra città si fonda sui valori del dialogo e sulla disponibilità al confronto, strumenti essenziali per costruire percorsi di pace. Su temi così complessi e delicati, modalità che poco spazio lasciano a un confronto costruttivo rischiano di essere non solo divisive ma anche controproducenti”.