Il Pd signese e il “bollino” sul gemellaggio con Puke: “Nessuna strumentalizzazione, era un “nostro” post su Facebook”

SIGNA – E’ stato il segretario del Pd signese, Federico La Placa (nella foto), a replicare alle critiche di Uniti per Signa in merito alla presenza del “bollino” del solo Partito Democratico sull’immagine che “pubblicizza” il gemellaggio di Signa con la cittadina albanese di Puke. “Abbiamo appreso – afferma La Placa in una nota – che il gruppo consiliare di Uniti per Signa ha espresso la propria perplessità circa un post (pubblicato su Facebook, n.d.r.) avente come oggetto il gemellaggio del nostro Comune con quello di Puke, in Albania. L’argomento di discussione riguarda, in particolare, la presenza del logo del Pd sull’immagine pubblicata. Il Partito Democratico di Signa ci tiene a sottolineare come, quello uscito, fosse un post appartenente al proprio piano editoriale e, dunque, svincolato tanto da quello comunale, quanto da quello personale del sindaco. Vista la sua natura, ci sentiamo liberi di inserire il nostro logo senza prestarci ad alcuna strumentalizzazione. In ultima analisi, la notizia è risalente al 27 gennaio, più di un mese fa. Ci sembra, a oggi, un tentativo di spostare l’attenzione da questioni più urgenti, poiché temporalmente più prossime, oltre alla constatazione di mancanza di programmazione e di capacità di contestualizzazione”.