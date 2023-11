“Il pensiero non si ferma”: via a una raccolta fondi per salvare biblioteca e Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Al “grido” di “Il pensiero non si ferma”, la Biblioteca Tiziano Terzani e il Teatrodante Carlo Monni hanno lanciato una raccolta fondi. L’obiettivo è “dichiarato” e non potrebbe essere diversamente dopo gli ingenti danni che la recente alluvione ha provocato a entrambe le strutture, essenziali nella vita sociale e culturale del nostro Comune. Così se da un lato resta una “ferita “aperta” l’immagine che pubblichiamo dell’interno della biblioteca scattata nei giorni immediatamente successivi alla piena che ha travolto tutti, dall’altro vuole essere un messaggio di speranza la locandina che “lancia” la raccolta fondi e sulla quale spiccano due “angeli del fango” che tanto hanno fatto nelle ultime settimane sul territorio campigiano in generale e in particolare per contribuire a far risollevare biblioteca e teatro. E sulla quale ci sono tutti gli estremi per chiunque voglia contribuire.

P.F.N.