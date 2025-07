Il poggese Gianmarco Sansone medaglia d’oro alle Universiadi di Berlino nei 100 metri farfalla

POGGIO A CAIANO – E’ il poggese Gianmarco Sansone il vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri farfalla alle Universiadi a Berlino, i campionati del mondo per atleti-studenti. Con 51’’40 Sansone (in forza a Fiamme oro ed Esseci nuoto) è salito sul gradino più alto del podio. Sansone, 25 anni e poggese di adozione, ora si gode il meritato successo. Lo scorso anno, ad aprile, venne ricevuto in Comune dal sindaco Riccardo Palandri insieme all’assessore allo sport Piero Baroncelli. E venne premiato per i suoi meriti sportivi: da poco aveva vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 mista maschile ai Mondiali di nuoto a Doha. “Aspettiamo Gianmarco di nuovo qui, – dice il sindaco – l’amministrazione vuole conferirgli un altro riconoscimento per i suoi successi e intanto faccio a questo campione i complimenti da parte mia e di tutta Poggio a Caiano. Di Gianmarco mi ha colpito subito la sua modestia. Il nuoto è uno sport che richiede tanto impegno e costanza e lui è riuscito a collezionare un successo dopo l’altro. Sono orgoglioso di questo ragazzo che ha tenuto alto il nome dell’Italia e di Poggio a Caiano”.

“Poggio a Caiano, Comune di quasi diecimila abitanti, vanta delle stelle dello sport – commenta l’assessore Baroncelli – e Sansone è una di queste. Non credo siano molti i territori comunali che hanno un elenco di campioni come il nostro. Penso appunto a Gianmarco Sansone per il nuoto, Vittoria Guazzini per il ciclismo e poi Andrea Bargi, da poco premiato dall’amministrazione comunale, campione italiano di Jiu Jitsu, per citarne alcuni. Da noi c’è terreno fertile per lo sport. Mi vengono anche in mente le tante realtà sportive presenti sul nostro territorio comunale, quest’anno il Csd Poggio a Caiano 1909 ha vinto il campionato e dopo 18 anni giocherà in prima categoria. Sono contento per Gianmarco, per il nostro Gianmarco, che è entrato nel firmamento dei big dello sport con tanto impegno e anche sacrificio, perché lo sport è anche sacrificio”. In base agli impegni di Gianmarco Sansone, l’amministrazione comunale poggese organizzerà una cerimonia nella sala della Giostra del palazzo comunale per conferire un altro riconoscimento al campione di nuoto.