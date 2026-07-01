Il premio U.N.V.S. “Atleta dell’anno” a Marco Galli. Tutti i riconoscimenti consegnati in una nuova edizione di successo

SIGNA/LASTRA A SIGNA – E’ stata la suggestiva cornice di Villa Alberti a ospitare l’ottava edizione del premio U.N.V.S. “Atleta dell’anno”, la tradizionale manifestazione promossa per celebrare i successi sportivi e rendere omaggio ad atleti, ex atleti, dirigenti e realtà sportive che si sono distinti nel territorio. Cerimonia organizzata dalla sezione U.N.V.S. Azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Signa e Lastra a Signa. Fra gli ospiti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio regionale della Toscana Bernard Dika, i sindaci di Signa e Lastra a Signa, Giampiero Fossi ed Emanuele Caporaso, gli assessori allo sport Marcello Quaresima e Mirio Bogani, il presidente regionale del Coni Toscana Simone Cardullo, il delegato Coni di Firenze e presidente del comitato del premio nazionale atleta dell’anno U.N.V.S. Gianni Taccetti, il presidente nazionale ANSMeS Francesco Conforti, affiancato dal presidente regionale Salvatore Vaccarino e da quello provinciale Raoul Ceccuti, il presidente regionale Ussi Franco Morabito, la consigliera nazionale degli Azzurri e Olimpici d’Italia Elga Chiostrini, Luciano Vannacci dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport e il presidente della sezione U.N.V.S. di San Giovanni Valdarno.

Un appuntamento organizzato con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, del Coni Toscana, del Cip Toscana, di Sport e Salute, dell’U.S. Acli Toscana e dell’ANSMeS – Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip. Momento centrale della serata è stata la consegna del premio U.N.V.S. “Atleta dell’anno” a Marco Galli, pluricampione di wheelchair dance, protagonista con una straordinaria esibizione della cerimonia inaugurale all’Arena di Verona dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente della sezione U.N.V.S. Le Signe, Fabrizio Boni, insieme ai sindaci dei due Comuni. “Un premio – ha sottolineato Boni – che evidenzia l’importanza di questo territorio, autentica fucina di campioni, che da sempre promuove anche lo sport di base come veicolo di socialità, solidarietà, impegno e sacrificio”.

“Sono molto soddisfatto per il riconoscimento a Marco Galli, atleta signese che rappresenta al meglio la nostra comunità, – ha detto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – Signa è a tutti gli effetti una città dello sport, grazie alle sue associazioni, ai suoi atleti e all’impegno costante di chi opera quotidianamente nel mondo sportivo. Sono inoltre lieto di tutti gli altri riconoscimenti assegnati agli sportivi premiati, dal capitano del Signa 1914, Angelo Coppola, all’atleta emergente Gianmarco Battagli, fino a tutti gli altri protagonisti di questa edizione che testimoniano la vitalità e la qualità dello sport del nostro territorio. Un ringraziamento sentito va ai Veterani dello Sport della sezione U.N.V.S. Le Signe per il grande lavoro di promozione dei valori sportivi e sociali sul territorio”. “Ringrazio i Veterani dello sport della sezione U.N.V.S. Le Signe Nesti-Pandolfini – ha aggiunto il sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso – per il grande lavoro che svolgono nella promozione dello sport sul territorio, valorizzando le numerose realtà associative presenti. Anche questa iniziativa ne è una concreta dimostrazione. Lo sport assume oggi un’importanza ancora maggiore, soprattutto per le giovani generazioni: in un momento storico come quello attuale rappresenta uno strumento fondamentale per allontanare i ragazzi dall’eccessivo utilizzo del virtuale e dei social. Lo sport è contatto umano, confronto con i propri limiti, sacrificio, rispetto e condivisione. Occasioni come questo premio contribuiscono a diffondere e rafforzare questi valori”.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche gli altri prestigiosi riconoscimenti: il premio atleta nazionale emergente intitolato a Beppe Bonardi va ad Aurora Pistolesi, pallavolista MVP della finale di coppa Italia Freccia Rossa A2/F. Il premio “Esempio di sportività” intitolato da quest’anno a Piero Gonfiantini va ad Angelo Coppola, capitano S.S. Signa 1914. Il premio “Sport in rosa” va a Isabella Lotti, già atleta e ora tecnico del Volley Club Le Signe. I premi “Giovane emergente” a Gianmarco Battagli, campione regionale nuoto Fin 200 stile libero 2025, e Irene Lenzi, campionessa Italiana di volley giovanile 2024 e 2026. Il premio “Veterano dello sport” intitolato a Libero Sarchielli, “Per l’impegno e la passione profusa per lo sport a favore del territorio”, sono stati assegnati a Marzia ed Elia Grossi (tennis), Alessandro Lombardi (medico sportivo), Alessandro Marchi (dirigente sportivo), Giuseppe Pandolfini (dirigente sportivo calcio), Graziella Puglia (atletica leggera), Giovanni Rugi (ciclismo), Maurizio Rugi (calcio) e Sergio Sarchielli (calcio e atletica leggera). E ancora: il premio associazione sportiva all’Asd G.S. Atletica Signa “per i 50 anni di attività a favore dello sport nel territorio di Signa (1976-2026). Ultimo, ma non ultimo, il premio nazionale “Ambasciatori dello sport U.N.V.S.” a Stefano Cerbai, campione d’Italia fotografia subacquea per società Fipsas, e Pierluigi Mazzia, direttore tecnico delle nazionali di Wakeboard, Wakesurf e Cable Wakeboard.